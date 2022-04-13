Замглавы МИД Рябков: США не под силу остановить развитие России

Россия остаётся в числе лидеров в области высоких и передовых технологий, санкционное давление Вашингтона может осложнить развитие страны, но не остановить его. Такое мнение выразил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Санкции стимулируют возрождение российской промышленности, обеспечивают нашему сельскому хозяйству благоприятные условия для дальнейшего роста с целью выйти на полную продовольственную самодостаточность», — заявил Рябков в интервью ТАСС.

По его словам, Россия остаётся в числе лидеров в области высоких и передовых технологий.

Замглавы МИД подчеркнул, что «развитие России можно, конечно, осложнить, но остановить его Вашингтону не под силу».

Ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов заявил, что Запад предпринимает попытку глобальной экономической блокады России.

Первый вице-премьер также заявил, что просадка российской экономики является одним из главных рисков.

Кандидат экономических наук Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о важности импортозамещения.