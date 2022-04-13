Белоусов заявил о попытках Запада ввести глобальную экономическую блокаду России
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Об этом он заявил во время выступления в Совете Федерации.
«Очевидно, замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики. Буквально вырвать её из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. По сути, предпринята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую схематично из четырёх колец», — цитирует его РИА Новости.
Белоусов уточнил, что под четырьмя кольцами подразумеваются финансовая, торговая, транспортная и гуманитарная сферы, которые планируется подвергнуть блокаде.
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о важности импортозамещения.