Экономист Колташов высказался о ситуации с западными санкциями

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, высказался о ситуации с западными санкциями.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что введённые Западом ограничения приводят к стрессу в международной транспортной и финансовой системе.

«Если против нас вводят новые санкции, то выясняется, что может быть нехватка зерна или удобрений. В результате получаем ожидание роста мировых цен и укрепление рубля, потому что эта валюта должна будет дорожать, так как экспорт российский будет увеличиваться», — пояснил Колташов.

По его мнению, рубль чувствует себя стабильно, что будет защищать от инфляции, по крайней мере, от высокой.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о важности импортозамещения.