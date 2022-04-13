Аналитик Оленченко заявил о попытках Великобритании поддерживать «санкционный угар»

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Дарья Ускова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал санкции Великобритании против ещё 206 физических и юридических лиц из России.
Аналитик Оленченко заявил о попытках Великобритании поддерживать «санкционный угар»
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«Англичане взяли на себя роль некоего такого лидера по санкциям в Европе. Евросоюз, на который оказывают давление США, не проявляет той резвости, на которую рассчитывают американцы. Они какие-то вопросы отводят в сторону, какие-то вопросы смягчают, каким-то вопросам предусматривают временную отсрочку», — рассказал аналитик.

По его мнению, в «санкционных играх» Великобритании отведена роль лидера.

«Видимо, эта роль ей нравится, и в международных отношениях она всячески её осваивает и применяет... Она хочет задавать тон, санкционный тон в Европе, и побуждать остальных европейцев, чтобы они делали то же самое», — добавил Оленченко.

Как отметил эксперт, Великобритания не заинтересована в политическом разрешении ситуации вокруг Украины.

«Поэтому, помимо того, что они поставляют оружие, они ещё пытаются поддерживать такой «санкционный угар», — пояснил специалист.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список ещё 206 физических и юридических лиц из России.

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