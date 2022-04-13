Политолог Мезюхо заявил о конструктивной политике Сербии в отношении России

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Дарья Ускова
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление главы МВД Сербии Александра Вулина о том, что страна не будет вводить санкции против России после прошедших в стране выборов.
Политолог Мезюхо заявил о конструктивной политике Сербии в отношении России
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  • © Aleksandar Milosavljevic / EyeEm

«Сербия сегодня осознаёт, что Российская Федерация является единственным историческим заступником для сербского народа и по большому счёту единственным международным гарантом безопасности для Сербии. В этом смысле страна исходит не только из каких-то нравственных исторических соображений, но и из понимания собственной безопасности в условиях глобальной нестабильности и военных противостояний в регионе», — пояснил специалист.

Политолог отметил, что за свою конструктивную позицию в отношении России Сербия подвергается большому давлению со стороны Европейского союза и Соединённых Штатов Америки.

«Сербия будет отстаивать свою независимую политику. У неё нет альтернативы подобному поведению... Конструктивная политика Сербии в отношении Российского государства — это в некотором смысле проявление и независимости Сербского государства», — сообщил Мезюхо.

Он также отметил позитивное отношение к России и со стороны сербского народа.

«Большинство сербов не примут тех политических деятелей, которые будут выступать с позиции Запада и оправдания санкций в отношении России», — заключил политолог.

Ранее глава МВД Сербии заявил, что у Белграда нет планов вводить санкции против России.

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