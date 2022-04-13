Эксперт СвДП заявил, что коалиция ФРГ договорилась о поставках тяжёлых вооружений Украине

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Эксперт по вопросам обороны немецкой фракции «Свободная демократическая партия» (СвДП) Маркус Фабер заявил, что коалиция в ФРГ договорилась о поставках тяжёлых вооружений Украине.
Эксперт СвДП заявил, что коалиция ФРГ договорилась о поставках тяжёлых вооружений Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом он написал в своём Twitter.

«Германия сейчас быстро поставит на Украину тяжёлое оружие. Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнёров», — написал Фабер.

9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Вооружённые силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие.

Также Ламбрехт подчеркнула, что Берлин не намерен впредь сообщать о поставках вооружения на Украину.

В марте на Украину из Германии прибыли 1,5 тыс. ПЗРК «Стрела», 100 пулемётов MG3 и 8 млн пистолетных патронов.

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