В МИД Белоруссии прокомментировали приостановку участия России в СПЧ ООН
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«Для многих экспертов и специалистов-международников совершенно очевидно, что резолюция о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека — очень опасный прецедент манипулирования деятельностью органов ООН», — цитирует РИА Новости Глаза.
По его словам, это решение «очень чётко показывает методы и подходы работы коллективного Запада в ООН».
Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.
Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.
Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа осудил приостановку участия России в СПЧ.