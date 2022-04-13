В МИД Белоруссии прокомментировали приостановку участия России в СПЧ ООН

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Резолюция о приостановке членства России в СПЧ ООН является опасным прецедентом манипулирования деятельностью органов организации. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
В МИД Белоруссии прокомментировали приостановку участия России в СПЧ ООН
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  • © Michael M. Santiago

«Для многих экспертов и специалистов-международников совершенно очевидно, что резолюция о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека — очень опасный прецедент манипулирования деятельностью органов ООН», — цитирует РИА Новости Глаза. 

По его словам, это решение «очень чётко показывает методы и подходы работы коллективного Запада в ООН».

Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа осудил приостановку участия России в СПЧ.

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