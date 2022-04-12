Джонсон и Байден обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, в том числе военной и экономической. Об этом сообщили в пресс-службе британского кабмина.
Джонсон и Байден обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Лидеры обсудили необходимость ускорения оказания помощи Украине, включая усиление военной и экономической поддержки, поскольку украинские силы готовятся к очередному российскому наступлению на востоке страны», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Джонсон проинформировал Байдена о новом пакете поддержки Украины от Великобритании, включающем противокорабельные ракеты и военную технику, которые прибудут в ближайшие дни и недели.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС согласовали продолжение военной помощи Украине, в частности увеличение поставок оружия на фоне опасений усиления боевых действий на востоке страны.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украине нужно тяжёлое вооружение и времени на отговорки у партнёров нет. 

Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что отправка оружия Киеву и введение санкций против России не принесут мир на Украину. 



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