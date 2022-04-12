Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране на 2022—2023 годы
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).
Отмечается, что прогноз на 2023 год понижен на 40 тыс. баррелей в день — до 12,95 млн баррелей.
Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную ими самими политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.
Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.