Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране на 2022—2023 годы

Короткая ссылка
Минэнерго США понизило прогноз по средней добыче нефти в стране на 20 тыс. баррелей в день — до 12,01 млн по итогам 2022 года.
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране на 2022—2023 годы
  • Gettyimages.ru
  • © dszc

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

Отмечается, что прогноз на 2023 год понижен на 40 тыс. баррелей в день — до 12,95 млн баррелей.

Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную ими самими политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить