Минэнерго США понизило прогноз по средней добыче нефти в стране на 20 тыс. баррелей в день — до 12,01 млн по итогам 2022 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

Отмечается, что прогноз на 2023 год понижен на 40 тыс. баррелей в день — до 12,95 млн баррелей.

Как отмечали в МИД России, США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную ими самими политическую конъюнктуру в регионе. В Москве напомнили, что США не в состоянии даже частично покрыть объёмы поставок энергоресурсов, которые осуществляет странам ЕС Россия.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.