Нынешняя дипломатия Евросоюза (ЕС) идёт вразрез с интересами жителей стран Европы, стремящихся к миру и стабильности. Соответствующая информация приводится на сайте российского МИД.

«Из еэсовского лексикона пропали тезисы о необходимости политического решения, в поддержку переговоров. Понятно почему: политическое решение будет мешать их главной цели — продолжению прокси-войны до последнего украинца», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, подобная «дипломатия» ЕС идёт вразрез с интересами жителей стран Европы, стремящихся к миру и стабильности, недопущению проявлений нацизма и дискриминации на нашем общем континенте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила о превращении ЕС в агрессивную военную машину НАТО.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».

Позднее он вновь подтвердил стремление Евросоюза добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём.