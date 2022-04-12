МИД России: нынешняя дипломатия ЕС идёт вразрез с интересами жителей Европы

Короткая ссылка
Нынешняя дипломатия Евросоюза (ЕС) идёт вразрез с интересами жителей стран Европы, стремящихся к миру и стабильности. Соответствующая информация приводится на сайте российского МИД.
МИД России: нынешняя дипломатия ЕС идёт вразрез с интересами жителей Европы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Из еэсовского лексикона пропали тезисы о необходимости политического решения, в поддержку переговоров. Понятно почему: политическое решение будет мешать их главной цели — продолжению прокси-войны до последнего украинца», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, подобная «дипломатия» ЕС идёт вразрез с интересами жителей стран Европы, стремящихся к миру и стабильности, недопущению проявлений нацизма и дискриминации на нашем общем континенте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила о превращении ЕС в агрессивную военную машину НАТО.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».

Позднее он вновь подтвердил стремление Евросоюза добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить