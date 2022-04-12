Захарова заявила о превращении ЕС в агрессивную военную машину НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» заявила о превращении ЕС в агрессивную военную машину НАТО.

Она подчеркнула, что заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля является декларацией о переходе Европейского союза в «новое качество».

«Оно переводит работу ЕС в совершенно иное качество — из экономического блока, гуманитарного, политической организации — эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».

Позднее он вновь подтвердил стремление Евросоюза добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём.

После Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза. По её мнению, это «уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО».