Авиакомпания EgyptAir с 15 апреля возобновит регулярные рейсы между Каиром и Москвой

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Авиакомпания EgyptAir с 15 апреля возобновит регулярные рейсы Каир — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
Авиакомпания EgyptAir с 15 апреля возобновит регулярные рейсы между Каиром и Москвой
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  • © Mondadori Portfolio

«EgyptAir с 15 апреля возобновляет рейсы в Москву на ежедневной основе бортами Boing», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно.

С 9 апреля Россия отменила ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.

В связи с этим российское посольство напоминает, что имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.

Глава Минтранса России Виталий Савельев отметил, что российские авиакомпании смогут выполнять международные рейсы на 193 самолётах.

По его словам, «российские авиакомпании будут летать в те страны, которые могут  принимать эти самолёты».

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