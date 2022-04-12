Авиакомпания EgyptAir с 15 апреля возобновит регулярные рейсы между Каиром и Москвой

Авиакомпания EgyptAir с 15 апреля возобновит регулярные рейсы Каир — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

«EgyptAir с 15 апреля возобновляет рейсы в Москву на ежедневной основе бортами Boing», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно.

С 9 апреля Россия отменила ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.

В связи с этим российское посольство напоминает, что имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.

Глава Минтранса России Виталий Савельев отметил, что российские авиакомпании смогут выполнять международные рейсы на 193 самолётах.

По его словам, «российские авиакомпании будут летать в те страны, которые могут принимать эти самолёты».