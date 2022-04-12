Авиакомпания EgyptAir с 15 апреля возобновит регулярные рейсы между Каиром и Москвой
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«EgyptAir с 15 апреля возобновляет рейсы в Москву на ежедневной основе бортами Boing», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно.
С 9 апреля Россия отменила ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.
В связи с этим российское посольство напоминает, что имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.
Глава Минтранса России Виталий Савельев отметил, что российские авиакомпании смогут выполнять международные рейсы на 193 самолётах.
По его словам, «российские авиакомпании будут летать в те страны, которые могут принимать эти самолёты».