Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно

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Индийская авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно, сообщило российское посольство в Индии.
Авиакомпания Air India прекратила продажу билетов из Дели в Москву и обратно
  • globallookpress.com

«Перспективы возобновления рейсов на данный момент остаются неопределёнными», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Уточняется, что, согласно данным офиса Air India, денежные средства за ранее приобретённые билеты на отменённые рейсы могут быть возвращены пассажирам в полном объёме.

Ранее стало известно, что с 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.

В связи с этим российское посольство напоминает, что имеется возможность беспрепятственно пользоваться транзитными маршрутами в Россию через Ташкент, Стамбул, Дубаи, Абу-Даби, Доху и другие доступные направления.

Глава Минтранса России Виталий Савельев отметил, что российские авиакомпании смогут выполнять международные рейсы на 193 самолётах.

По его словам, «российские авиакомпании будут летать в те страны, которые могут  принимать эти самолёты».

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