В Минтрансе сообщили о возможности использования 193 самолётов для международных рейсов

Российские авиакомпании смогут выполнять международные рейсы на 193 самолётах. Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.

«У нас сейчас сформирован пул в 193 машины, из которых 148 — SSJ 100. И остальные машины — это иностранные, но которые были выкуплены изначально нашими авиакомпаниями, они являются собственностью и зарегистрированы в российском реестре изначально», — цитирует ТАСС Савельева.

По его словам, «российские авиакомпании будут летать в те страны, которые могут принимать эти самолёты».

Как ранее сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, с 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.