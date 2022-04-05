В Минтрансе сообщили о возможности использования 193 самолётов для международных рейсов
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«У нас сейчас сформирован пул в 193 машины, из которых 148 — SSJ 100. И остальные машины — это иностранные, но которые были выкуплены изначально нашими авиакомпаниями, они являются собственностью и зарегистрированы в российском реестре изначально», — цитирует ТАСС Савельева.
По его словам, «российские авиакомпании будут летать в те страны, которые могут принимать эти самолёты».
Как ранее сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, с 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.