В Минтрансе сообщили о возможности использования 193 самолётов для международных рейсов

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Российские авиакомпании смогут выполнять международные рейсы на 193 самолётах. Об этом сообщил глава Минтранса России Виталий Савельев.
В Минтрансе сообщили о возможности использования 193 самолётов для международных рейсов
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«У нас сейчас сформирован пул в 193 машины, из которых 148 — SSJ 100. И остальные машины — это иностранные, но которые были выкуплены изначально нашими авиакомпаниями, они являются собственностью и зарегистрированы в российском реестре изначально», — цитирует ТАСС Савельева. 

По его словам, «российские авиакомпании будут летать в те страны, которые могут  принимать эти самолёты».

Как ранее сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин, с 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай.

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