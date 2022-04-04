Россия с 9 апреля снимет ограничения на полёты в 52 страны

Короткая ссылка
С 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Россия с 9 апреля снимет ограничения на полёты в 52 страны
  • РИА Новости

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — сказал он.

Соответствующий документ был подписан 4 апреля.

Мишустин объяснил перемены тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19. 

Авиасообщение будет возобновлено с 52 странами. До этого россияне могли вылететь без ограничений только в 15 стран.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее объявила о распродаже билетов эконом-класса по российским направлениям со скидкой 30—35% в период с 4 по 12 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить