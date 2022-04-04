Россия с 9 апреля снимет ограничения на полёты в 52 страны

С 9 апреля Россия отменит ранее введённые антикоронавирусные ограничения на полёты в 52 страны, включая Аргентину, Индию и Китай, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — сказал он.

Соответствующий документ был подписан 4 апреля.

Мишустин объяснил перемены тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19.

Авиасообщение будет возобновлено с 52 странами. До этого россияне могли вылететь без ограничений только в 15 стран.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее объявила о распродаже билетов эконом-класса по российским направлениям со скидкой 30—35% в период с 4 по 12 апреля.