Россия с 9 апреля снимет ограничения на полёты в 52 страны
- РИА Новости
«С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран», — сказал он.
Соответствующий документ был подписан 4 апреля.
Мишустин объяснил перемены тенденцией к снижению заболеваемости COVID-19.
Авиасообщение будет возобновлено с 52 странами. До этого россияне могли вылететь без ограничений только в 15 стран.
Авиакомпания «Аэрофлот» ранее объявила о распродаже билетов эконом-класса по российским направлениям со скидкой 30—35% в период с 4 по 12 апреля.