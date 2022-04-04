«Аэрофлот» снизил цены на билеты по российским направлениям на 30—35%

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о распродаже билетов эконом-класса по российским направлениям со скидкой 30—35% в период с 4 по 12 апреля.

«Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском/Владивостоком/Хабаровском и городами России», — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Отмечается, что тарифы комбинируются для построения транзитных перелётов между российскими городами через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

В акции принимают участие тарифы эконом-класса с багажом и без багажа. В распродаже участвуют билеты с вылетом в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Росавиация ранее заявила о продлении режима ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России до 7 апреля.