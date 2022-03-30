Режим ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России продлён до 7 апреля
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«До 7 апреля 2022 года 03:45 мск продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что авиакомпаниям для транспортировки пассажиров в указанные аэропорты рекомендовано организовать их перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее сообщалось о продлении ограничений на полёты в южную часть России до 1 апреля 2022 года.