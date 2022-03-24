В России до 1 апреля продлили ограничения на полёты на юг страны

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В Росавиации уведомили о продлении ограничений на полёты на юг России до 1 апреля 2022 года.
В России до 1 апреля продлили ограничения на полёты на юг страны
  • РИА Новости

«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.

Российским авиаперевозчикам рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. 

Все остальные аэропорты страны работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось о продлении ограничений на полёты в южную часть России до 26 марта.

В авиакомпании Turkish Airlines уведомили о продлении ограничений на полёты в Ростов-на-Дону и Сочи до 10 апреля.

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