Bloomberg: инфляция в Дании достигла максимума за последние 37 лет

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В Дании показатели инфляции достигли максимума за последние 37 лет — 5,4%. Об этом пишет Bloomberg.
Bloomberg: инфляция в Дании достигла максимума за последние 37 лет
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Как отмечается, многим жителям придётся сократить расходы и обходиться без отпусков, автомобилей и ресторанов.

По информации издания, «больше всего пострадают молодые и менее обеспеченные люди, и им, вероятно, придётся привыкать к худшему».

Подчёркивается, что цены на продовольствие в Дании также растут. 

Ранее владелец закусочной в Великобритании рассказал о дефиците масла и пожаловался на рост цен.

Газета Daily Mail ранее сообщила, что в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%, растительное масло — на 50—70%.

Как писало издание The Independent, в Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни из-за роста цен на газ и электричество.

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