«Атон»: запрет ЕС поставок в Россию оборудования для СПГ ставит под угрозу Энергостратегию
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Запрет ставит под вопрос возможность реализации проекта «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭКа» и «Балтийского СПГ» «Газпрома», — считают эксперты.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ЕС ввёл первые прямые санкции против газовой отрасли, запретив поставку в Россию оборудования для производства СПГ.
Отмечается, что поставки по контрактам, заключённым до 26 февраля, нужно завершить не позднее 27 мая.
Как уточняет издание, в список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы.
Также в нём присутствует широкая формулировка «технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».
8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.
В конце марта вице-премьер Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Госдуме отметил, что правительство России пока не планирует изменять ключевые показатели энергетической стратегии.
Новак не исключил возможность их пересмотра, но «не в настоящий момент».