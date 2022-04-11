«Атон»: запрет ЕС поставок в Россию оборудования для СПГ ставит под угрозу Энергостратегию

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Эксперты инвестиционной компании «Атон» высказали мнение, что запрет Евросоюзом поставок в Россию оборудования для сжижения природного газа ставит под угрозу реализацию ряда проектов, а также цели Энергетической стратегии России на период до 2035 года в части амбиций страны на мировом рынке СПГ.
«Атон»: запрет ЕС поставок в Россию оборудования для СПГ ставит под угрозу Энергостратегию
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Запрет ставит под вопрос возможность реализации проекта «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭКа» и «Балтийского СПГ» «Газпрома», — считают эксперты.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что ЕС ввёл первые прямые санкции против газовой отрасли, запретив поставку в Россию оборудования для производства СПГ.

Отмечается, что поставки по контрактам, заключённым до 26 февраля, нужно завершить не позднее 27 мая.

Как уточняет издание, в список попали установки для сепарации углеводородов при производстве СПГ, криогенные теплообменники и насосы.

Также в нём присутствует широкая формулировка «технологические установки для охлаждения и сжижения газа в СПГ-процессе».

8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В конце марта вице-премьер Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Госдуме отметил, что правительство России пока не планирует изменять ключевые показатели энергетической стратегии.

Новак не исключил возможность их пересмотра, но «не в настоящий момент».

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