Новак заявил, что Россия пока не планирует менять ключевые показатели энергетической стратегии

Правительство России пока не планирует изменять ключевые показатели энергетической стратегии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Госдуме.

«Мы свои ключевые показатели, которые в рамках стратегии на сегодняшний день определены, не меняем», — цитирует его ТАСС.

Новак не исключил возможность их пересмотра, но «не в настоящий момент».

«Это будет зависеть от того, как будет развиваться наша экономика в ближайшем будущем, какие у нас будут для этого возможности», — сказал он.

Ранее Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в России.