Новак заявил, что Россия пока не планирует менять ключевые показатели энергетической стратегии

Короткая ссылка
Правительство России пока не планирует изменять ключевые показатели энергетической стратегии. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления на правительственном часе в Госдуме.
Новак заявил, что Россия пока не планирует менять ключевые показатели энергетической стратегии
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Мы свои ключевые показатели, которые в рамках стратегии на сегодняшний день определены, не меняем», — цитирует его ТАСС.

Новак не исключил возможность их пересмотра, но «не в настоящий момент».

«Это будет зависеть от того, как будет развиваться наша экономика в ближайшем будущем, какие у нас будут для этого возможности», — сказал он.

Ранее Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить