Новак заявил, что Россия пока не планирует менять ключевые показатели энергетической стратегии
- РИА Новости
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«Мы свои ключевые показатели, которые в рамках стратегии на сегодняшний день определены, не меняем», — цитирует его ТАСС.
Новак не исключил возможность их пересмотра, но «не в настоящий момент».
«Это будет зависеть от того, как будет развиваться наша экономика в ближайшем будущем, какие у нас будут для этого возможности», — сказал он.
Ранее Новак дал прогноз по ценам на бензин и дизель в России.