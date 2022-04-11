Косачёв назвал безобразными слова Борреля о решении украинского кризиса военным путём

Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Евросоюз стремится разрешить украинский кризис на поле боя, — безобразное и крайне опасное, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

«Это просто безобразное заявление. Я другого слова не подберу... Это прямое поощрение продолжения военных действий со стороны Киева», — сказал он журналистам.

Подобного рода безответственных заявлений можно было бы ожидать от генералов либо политиков, представляющих НАТО, но заявление из уст одного из высших чиновников Евросоюза «ни в какие рамки не лезет», добавил Косачёв.

«Это крайне опасное заявление, которое, если реализуется в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает, будет означать лишь новые жертвы и новые утраты для Украины, но никоим образом не способно поменять ситуацию по существу», — цитирует вице-спикера Совфеда РИА Новости.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза. По её мнению, это «уже не Европейский союз. Это просто отдел экономических сношений НАТО».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления.

11 апреля глава дипломатии ЕС подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».