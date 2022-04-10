Aktuálně: в Чехии написали донос на учителя из-за поддержки России
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Об этом информирует портал Aktuálně.
«Ему грозит тюремное заключение. Заместитель гетмана по образованию написал на него заявление, но уволить этого учителя без решения суда нельзя», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в немецких Ганновере и Франкфурте-на-Майне проходят демонстрации против дискриминации русскоязычных.
В Пафосе на Кипре также прошла акция в поддержку России с участием около 2 тыс. человек.