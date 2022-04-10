Aktuálně: в Чехии написали донос на учителя из-за поддержки России

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Чешские правоохранительные органы по «наводке» со стороны третьего лица заинтересовались деятельностью школьного учителя, который выступал в поддержку России.
Aktuálně: в Чехии написали донос на учителя из-за поддержки России
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Об этом информирует портал Aktuálně. 

«Ему грозит тюремное заключение. Заместитель гетмана по образованию написал на него заявление, но уволить этого учителя без решения суда нельзя», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в немецких Ганновере и Франкфурте-на-Майне проходят демонстрации против дискриминации русскоязычных.

В Пафосе на Кипре также прошла акция в поддержку России с участием около 2 тыс. человек.

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