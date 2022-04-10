Президент «ВымпелКома» назвал цель монополизации интернета со стороны западных корпораций

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Президент «ВымпелКома» Рашид Исмаилов в интервью RT заявил, что монополизация западными корпорациями медийного пространства ставит перед собой задачу исключить альтернативную точку зрения.
Президент «ВымпелКома» назвал цель монополизации интернета со стороны западных корпораций
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По его словам, в последнее время наблюдается так называемая культура отмены, то есть «тебя выключают — и тебя нет» в медиапространстве.

«Это делается для того, чтобы свою точку зрения, своё мировоззрение, своё видение мира продвигать и чтобы оно было тоталитарным и единственным», — прокомментировал Исмаилов действия международных организаций в отношении российских СМИ.

Европейский союз с 2 марта запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет ЕС на вещание RT и Sputnik на территории союза.

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