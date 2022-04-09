Володин: война до последнего украинца стала официальной политикой Евросоюза и НАТО

Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что украинский кризис будет разрешён «победой на поле боя».

«Сегодня Запад открыто заявил о своей цели — то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию. Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО», — написал Володин в Telegram.

Он также заявил, что глава дипломатии ЕС должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления об украинском кризисе.

Жозеп Боррель по итогам визита на Украину выступил за разрешение украинского кризиса «победой на поле боя».

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в экономическом характере Евросоюза.