WP: США не приняли законопроект об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины

Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) помешала конгрессу принять законопроект об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины.

По данным Washington Post со ссылкой источники, речь идёт об инициативе конгрессменов Тома Малиновски от демократической партии и Джо Уилсона от республиканской. Они предлагали наделить власти США полномочиями конфисковать имущество стоимостью более $5 млн попавших под санкции россиян. Вырученные от продажи активов средства предполагалось передать в качестве помощи на Украину.

Однако представители ACLU выразили протест, отметив, что закон будет идти вразрез с политикой США, так как не позволит бизнесмена оспорить изъятие имущества в суде, а органы судебной власти отменили бы инициативу.

Конгрессмены проголосовали за «резкое ослабление» законопроекта — предлагается создать целевую группу, которая даст администрации Соединённых Штатов 60 дней на определение механизмов, с помощью которых президент сможет конфисковать активы бизнесменов из России.

Ранее США ввели новые санкции в отношении ряда физических лиц и предприятий из России.

В апреле глава МИД Новой Зеландии Наная Махута объявила о введении санкций против 36 российских бизнесменов.