США ввели санкции в отношении восьми физических лиц и 29 предприятий из России
Об этом сообщили в американском Министерстве финансов.
В санкционный список включены ряд судостроительных компаний, включая «Адмиралтейские верфи» и завод «Янтарь».
Также рестрикции введены в отношении конструкторских бюро «Алмаз» и «Рубин».
Ранее в США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе против главы Минфина Антона Силуанова, полпреда президента в СКФО Юрия Чайки и мэра Москвы Сергея Собянина.
Также под новые санкции США подпали зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.
Кроме того, США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.