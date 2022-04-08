США ввели санкции в отношении восьми физических лиц и 29 предприятий из России

США ввели новые санкции в отношении ряда физических лиц и предприятий из России.

Об этом сообщили в американском Министерстве финансов.

В санкционный список включены ряд судостроительных компаний, включая «Адмиралтейские верфи» и завод «Янтарь».

Также рестрикции введены в отношении конструкторских бюро «Алмаз» и «Рубин».

Ранее в США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе против главы Минфина Антона Силуанова, полпреда президента в СКФО Юрия Чайки и мэра Москвы Сергея Собянина.

Также под новые санкции США подпали зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.