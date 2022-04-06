Минфин США сообщил о введении санкций против ряда чиновников России

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Минфин США сообщил о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц.
Минфин США сообщил о введении санкций против ряда чиновников России
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

Санкции введены в отношении главы Минфина Антона Силуанова, полпреда президента в СКФО Юрия Чайки, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Всего под новые ограничения США подпали 18 физических лиц и десятки компаний, а также пять российских судов.

Как уточняет ТАСС, санкции также введены против руководителя администрации президента Антона Вайно, министра юстиции Константина Чуйченко.

Также под новые санкции США подпали зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

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