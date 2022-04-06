Под новые санкции администрации США подпали Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин

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Белый дом в ответ на российскую операцию по защите Донбасса объявил о новых санкциях против России, под действие которых подпали зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин и другие члены российского Совбеза.
Под новые санкции администрации США подпали Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин
  • Gettyimages.ru

«Этот шаг отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединённых Штатах», — заявили в американской администрации, не уточнив, о каких активах идёт речь.

Также США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

При этом Белый дом сделал исключение из санкций против Сбербанка и Альфа-банка, позволяющее оплачивать поставки энергоносителей из России.

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