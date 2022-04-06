Под новые санкции администрации США подпали Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин
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«Этот шаг отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединённых Штатах», — заявили в американской администрации, не уточнив, о каких активах идёт речь.
Также США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.
При этом Белый дом сделал исключение из санкций против Сбербанка и Альфа-банка, позволяющее оплачивать поставки энергоносителей из России.