Власти Германии одобрили закон о минимальном уровне заполнения газохранилищ
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«Закон устанавливает минимальные уровни заполнения: они должны составлять 80% на 1 октября, 90% на 1 ноября и 40% на 1 февраля», — приводит РИА Новости сообщение.
Данная поправка к закону об энергетике призвана обеспечить безопасность поставок газа в страну.
В документе сказано, что прошлой зимой в газовых хранилищах Германии был минимальный уровень заполненности за последние 15 лет, что привело к резкому росту стоимости энергоресурса.
В конце марта цены на газ в Европе ускорили темпы роста и подскочили почти до $1450 за 1 тыс. куб. м после указа президента России Владимира Путина об оплате российского газа в рублях и его выступления в связи с этим.
По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страна переживает «новую бедность» из-за роста цен на энергоресурсы.
По состоянию на 8 апреля газохранилища Германии заполнены на 26%, они заполняются на 0,3—0,5% в день.