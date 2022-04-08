Посол России Рамишвили заявил об отдельных случаях русофобии в Норвегии

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Российский посол в Норвегии Теймураз Рамишвили в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что в Норвегии есть отдельные случаи русофобии.
Посол России Рамишвили заявил об отдельных случаях русофобии в Норвегии
  • Gettyimages.ru
  • © Jorge Filho / EyeEm

«Отдельные случаи есть», — передаёт РИА Новости его слова.

Посол добавил, что по всем этим случаям дипведомство направляет официальные ноты в МИД и сообщает полиции.

«Надо отдать должное норвежским властям... они неоднократно обращали внимание с тем, чтобы предотвратить проявления русофобии по отношению к русскоязычным», — отметил Рамишвили.

Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что российское ведомство готовит доклад о русофобской кампании за рубежом.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщала, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.

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