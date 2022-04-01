МИД России готовит доклад о русофобской кампании за рубежом
- РИА Новости
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«В настоящее время ведём работу над очередным докладом «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», где планируем, помимо украинской проблематики, затронуть вопросы беспрецедентной русофобской кампании, развернувшейся в мире на фоне начала специальной военной операции», — указал Лукьянцев.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что русофобия стала мейнстримом в его стране.
25 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей.