МИД России готовит доклад о русофобской кампании за рубежом

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что российское ведомство готовит доклад о русофобской кампании за рубежом.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«В настоящее время ведём работу над очередным докладом «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», где планируем, помимо украинской проблематики, затронуть вопросы беспрецедентной русофобской кампании, развернувшейся в мире на фоне начала специальной военной операции», — указал Лукьянцев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что русофобия стала мейнстримом в его стране.

25 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что политические силы Европы используют русофобскую риторику, чтобы достичь собственных внутриполитических целей.