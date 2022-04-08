Blic: ЕС исключил Сербию из санкционного списка стран — импортёров российской нефти
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«Это значит, что мы продолжим ввозить нефть через Адриатический коридор, что означает, что мы обеспечены нефтью и после 15 мая через JANAF («Адриатический нефтепровод». — RT)», — цитирует его газета.
По информации издания, переговоры шли в Брюсселе.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о готовности ввозить российскую нефть из третьих стран в случае запрета импорта энергоресурсов из России.
Он также заявлял, что страна в настоящее время получает российский газ почти бесплатно.