Blic: ЕС исключил Сербию из санкционного списка стран — импортёров российской нефти

Евросоюз исключил Сербию из санкционного списка стран, ввозящих российскую нефть. Об этом сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источники.

«Это значит, что мы продолжим ввозить нефть через Адриатический коридор, что означает, что мы обеспечены нефтью и после 15 мая через JANAF («Адриатический нефтепровод». — RT)», — цитирует его газета.

По информации издания, переговоры шли в Брюсселе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о готовности ввозить российскую нефть из третьих стран в случае запрета импорта энергоресурсов из России.

Он также заявлял, что страна в настоящее время получает российский газ почти бесплатно.