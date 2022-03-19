Вучич: Сербия получает российский газ почти бесплатно

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Сербия почти бесплатно получает российский газ в настоящее время, заявил президент страны Александр Вучич в эфире Prva TV.

«Та цена, которая у нас есть за 6 млн кубометров ежедневно, — это минимальная цена. Как будто бесплатно получаем, $270 за 1 тыс. кубометров — это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже — $1160», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что согласился бы на цену российского газа в $400 за 1 тыс. куб. м по истечении текущего контракта в июне.

Он также сообщил о готовности ввозить российскую нефть из третьих стран в случае запрета импорта энергоресурсов из России.

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