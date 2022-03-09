Власти Сербии заявили о готовности ввозить российскую нефть из третьих стран

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Сербия готова ввозить нефть из третьих стран в случае запрета импорта энергоресурсов из России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в эфире телеканала В92.

«Тогда нам неоткуда получать, не может на нас газ упасть с неба, и нефть. Это серьёзные проблемы, и мы уже искали источники с Нефтяной индустрией Сербии, которая предлагает решить с поставками из третьих стран», — цитирует Вучича РИА Новости.

По его словам, премьер-министры Венгрии и Болгарии Виктор Орбан и Кирил Петков заявили, что их страны будут испытывать значительные трудности при возможном запрете на импорт энергоносителей из России.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не меняет решения об отказе от поддержки антироссийских санкций, несмотря на внешнеполитическое давление.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT поддержал решение Сербии об отказе от санкций против России.

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