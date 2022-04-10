В ЕП предложили «защитить» уезжающих из России граждан

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Виктория Пенькова
Хорватский европарламентарий Вальтер Флего поднял вопрос о необходимости «оказать содействие» тем гражданам России, которые выехали из страны в том числе из-за последствий американских и европейских санкций, введённых против Москвы в связи с началом спецоперации на Украине. С таким предложением Флего обратился к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом, подготовленным политиком.
В ЕП предложили «защитить» уезжающих из России граждан
  • AFP
  • © Thierry Monasse

Так, Флего, не ссылаясь на какие-либо статистические данные, выразил мнение, что после начала специальной операции на Украине «сотни тысяч молодых россиян» якобы покинули свои дома и оказались за рубежом «без плана действий».

«Изоляция России от большей части мира, рост инфляции, безработицы, трудности с осуществлением поездок и снижение уровня жизни отражаются на невиновных людях. Вместо того чтобы им помогать, некоторые страны призывают ко всеобщему запрету на выдачу виз россиянам», — добавил политик.

По его словам, если в ЕС сегодня хотят помочь россиянам, покинувшим родину, то сообществу среди прочего стоит «в какой-то степени приоткрыть свои двери».

«В свете вышеизложенного: есть ли у Еврокомиссии план по защите граждан России, бегущих от режима Путина? Если да, то как именно она собирается это делать?» — спросил Флего у ЕК.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, комментируя в беседе с RT заявление евродепутата, выразил мнение, что европейским политикам сегодня стоить думать не о судьбе россиян, а об украинских мигрантах.

«В целом понятно, что заявление Флего — популизм, ведь на Западе сегодня обострилась русофобия. На наших глазах рвутся экономические, политические и культурные связи», — добавил эксперт.

Со своей стороны, политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT отметил, что заявление европейского парламентария не демонстрирует доброго отношения к россиянам.

«Очевидно, что сегодня Запад просто использует в своих интересах людей, в том числе представителей творческой интеллигенции, которые выехали из России... Не считаю, что такая политика принесёт позитивные результаты, потому что сегодня российское общество в большинстве своём едино во мнении как по отношению к спецоперации на территории Украины, так и по отношению к тем гражданам, которые покинули Россию», — уточнил специалист.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Соответствующее решение было принято в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.

В ответ на действия российских властей многие страны ввели санкции против Москвы. Так, например, ЕС ввёл уже пять пакетов ограничений.

При этом в российском Центробанке сообщили, что инфляция в России действительно продолжает расти, однако темпы повышения цен уже начали замедляться, в том числе благодаря укреплению рубля.

В свою очередь, в Росстате заявили, что уровень безработицы в стране в феврале снизился до нового исторического минимума в 4,1%

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