Росстат: безработица в России в феврале снизилась до 4,1%

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Уровень безработицы в России в феврале 2022 года снизился до нового исторического минимума в 4,1%. Об этом, свидетельствует доклад Росстата.
Росстат: безработица в России в феврале снизилась до 4,1%
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Как напоминает РИА Новости, до этого исторический минимум по безработице составлял 4,3%.

«В феврале 2022 года 3,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2022 года составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)», — следует из документа.

По данным Роструда, к концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учёте 0,8 млн не занятых трудовой деятельностью граждан.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень безработицы в столице находится на историческом минимуме.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям господдержки в виде субсидий в случае приёма на работу молодёжи в возрасте до 30 лет.

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