Росстат: безработица в России в феврале снизилась до 4,1%
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Как напоминает РИА Новости, до этого исторический минимум по безработице составлял 4,3%.
«В феврале 2022 года 3,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в феврале 2022 года составил 4,1% (без исключения сезонного фактора)», — следует из документа.
По данным Роструда, к концу февраля в органах службы занятости населения состояли на учёте 0,8 млн не занятых трудовой деятельностью граждан.
16 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень безработицы в столице находится на историческом минимуме.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям господдержки в виде субсидий в случае приёма на работу молодёжи в возрасте до 30 лет.