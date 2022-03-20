Правительство выделит субсидии компаниям, которые возьмут на работу молодёжь до 30 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении компаниям господдержки в виде субсидий в случае приёма на работу молодёжи в возрасте до 30 лет.

«Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма», — говорится в сообщении кабмина.

Уточняется, что речь идёт о трудоустройстве выпускников учебных заведений без опыта работы, людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей.

«Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных», — пояснили в правительстве.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина ранее дала молодым специалистам советы по поиску хорошей работы в условиях высокой конкуренции.