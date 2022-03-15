HR-специалист Санина дала советы по трудоустройству выпускникам вузов

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Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина дала молодым специалистам советы по поиску хорошей работы в условиях высокой конкуренции.
HR-специалист Санина дала советы по трудоустройству выпускникам вузов
  • АГН «Москва»

«Набирайтесь профессионального опыта во время учёбы. Для этого существуют стажировки, преддипломные практики и проектные подработки. Если участвовать в различных программах и активностях, к моменту выпуска из вуза у вас будет сформированное резюме и уверенность в своих силах», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, Санина добавила, что во время обучения можно участвовать в кейс-чемпионатах или хакатонах от известных компаний.

По её словам, также не стоит бояться направлять своё резюме в профильные компании.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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