Собянин заявил, что безработица в Москве находится на историческом минимуме

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень безработицы в столице находится на историческом минимуме.

«Сегодня безработица, по крайней мере в Москве, я думаю, в регионах примерно такая же ситуация, находится на историческом минимуме», — сказал Собянин.

По его словам, в то же время есть риски роста безработицы, в том числе по причине остановки предприятий, где владельцами являются иностранные компании.

Он отметил, что создан кадровый центр, где работают с теми, кто заявил о подобной остановке или возможном закрытии.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в российской столице снизился почти в семь раз и составляет 0,44% — рекордный показатель за период с апреля 2020 года.