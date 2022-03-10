Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве

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Уровень безработицы в Москве минимальный, для помощи нетрудоустроенным гражданам создан специальный кадровый центр. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве
  • РИА Новости

«В целом безработицы в Москве нет, она находится на минимальном историческом уровне — 0,4%. Мы понимаем тем не менее вызов, перетоки ресурсов из одних предприятий в другие, из одних ниш в другие», — приводит РИА Новости его слова в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.

Собянин добавил, что московские власти будут отслеживать ситуацию и оказывать содействие.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в российской столице снизился почти в семь раз и составляет 0,44% — рекордный показатель за период с апреля 2020 года.

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