Собянин заявил о минимальном уровне безработицы в Москве

Уровень безработицы в Москве минимальный, для помощи нетрудоустроенным гражданам создан специальный кадровый центр. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«В целом безработицы в Москве нет, она находится на минимальном историческом уровне — 0,4%. Мы понимаем тем не менее вызов, перетоки ресурсов из одних предприятий в другие, из одних ниш в другие», — приводит РИА Новости его слова в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.

Собянин добавил, что московские власти будут отслеживать ситуацию и оказывать содействие.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в российской столице снизился почти в семь раз и составляет 0,44% — рекордный показатель за период с апреля 2020 года.