Заммэра Ракова заявила о снижении уровня безработицы в Москве

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Уровень безработицы в российской столице снизился почти в семь раз и составляет 0,44% — рекордный показатель за период с апреля 2020 года.
Заммэра Ракова заявила о снижении уровня безработицы в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Мы смело можем говорить, что рынок труда окончательно адаптировался к нынешним реалиям и практически вернулся к допандемийным показателям. Уровень регистрируемой безработицы в столице продолжает снижаться. В конце прошлого года он составлял 0,48%, а сейчас сократился до 0,44%», — говорится в заявлении заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой.

В Центробанке России ранее сообщили, что безработица в стране в настоящий момент находится на историческом минимуме.

1 февраля сообщалось, что в Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года — 0,46%.

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