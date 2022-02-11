В ЦБ России заявили, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме

Короткая ссылка
RT
В Центробанке России заявили, что безработица в стране в настоящий момент находится на историческом минимуме.
В ЦБ России заявили, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Уровень безработицы находится на  историческом минимуме, а число вакансий — на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда», — отмечается в заявлении.

1 февраля сообщалось, что в Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года — 0,46%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить