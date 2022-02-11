В ЦБ России заявили, что уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме

В Центробанке России заявили, что безработица в стране в настоящий момент находится на историческом минимуме.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий — на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда», — отмечается в заявлении.

1 февраля сообщалось, что в Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года — 0,46%.