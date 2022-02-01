Уровень безработицы в Москве составляет менее 1%

В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы с мая 2020 года — 0,46%.

Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«Сегодня в столице 33,6 тыс. официально зарегистрированных безработных. Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому на фоне новой, «зимней» волны пандемии мы не ожидаем изменений в тенденции к снижению этого показателя», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы в столице уменьшился почти в три раза — с 1,32% на 1 января 2021 года до 0,46% на 16 января 2022 года.

Ранее телеканал «360» сообщил, что число безработных жителей Московской области уменьшилось в 2,5 раза за полгода — с 70 тыс. до 27,5 тыс.