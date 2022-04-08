В МИД Китая прокомментировали приостановку участия России в СПЧ ООН
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«Китай решительно выступает против попыток политизации вопросов прав человека и использования их в качестве инструмента», — цитирует ТАСС Лицзяна.
Генеральная Ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.
Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.
Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев усомнился в жизнеспособности Совета ООН по правам человека после выхода из него России.