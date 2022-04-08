В МИД Китая прокомментировали приостановку участия России в СПЧ ООН

Правительство Китая призывает не политизировать сферу прав человека и не использовать такое сотрудничество в качестве инструмента борьбы. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

AP

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