Эксперт Юшков прокомментировал резолюцию ЕП о запрете импорта энергоресурсов России

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT принятие Европарламентом резолюции с призывом запретить импорт энергоресурсов из России.

«Самое главное, что надо знать о Европарламенте — его резолюции не обязательны для исполнения, они носят декларативный характер. Они прекрасно понимают, что ничего из принятого ими не произойдёт и никто их слушать не будет. Именно поэтому могут позволить себе заявлять всё что угодно. Если бы вслед за их резолюцией действительно бы последовал отказ от покупки российских углеводородов и европейцы начали бы замерзать, сидеть без электричества и ходить пешком, то, конечно, они бы не принимали этих резолюций», — сказал эксперт.

Он отметил, что Европарламент «занимается исключительно популизмом».

«Они пытаются угодить тем настроениям, которые царят в обществе. И если в Европе стоит русофобия на фоне внешнеполитического кризиса, то, конечно, они будут пытаться набрать себе политических очков», — добавил Юшков.

В заключении собеседник RT напомнил, что даже решение об отказе от угля и нефти или введения квот на их покупку Европа не может принять уже третий день.

«Что уж говорить о газе… Газ вообще некому заменить. Если они откажутся от российского газа, то остатки газа существенно подорожают и начнётся дефицит. Поэтому, конечно, никто газовую тему не трогает», — уверен аналитик.

Ранее стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения ситуации на Украине.