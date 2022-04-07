США намерены применять санкции к аэрокосмической и морской отраслям России

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Замминистра финансов США Адевале Адейемо в интервью телеканалу CNN заявил, что приоритетными целями санкций станут аэрокосмическая и морская промышленность России.
США намерены применять санкции к аэрокосмической и морской отраслям России
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Наши следующие шаги будут состоять из новых мер против уклонения, но также направлены против российской военной машины... аэрокосмической промышленности, морской, других отраслей, которые критичны для ведения войны на Украине», — приводит РИА Новости слова Адейемо.

По его словам, применяться будут санкции и меры экспортного контроля.

Он также добавил, что США и их союзники работают над ограничением доходов России от экспорта энергоносителей.

Ранее Министерство торговли США объявило о лишении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Azur Air и UTair экспортных привилегий.

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