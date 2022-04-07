В Кремле заявили, что на новые санкции США против России и близких Путина будет дан ответ
- РИА Новости
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«Россия будет отвечать обязательно — и будет делать это так, как посчитает необходимым», — ответил Песков на вопрос, будет ли Россия отвечать на новые санкции США, в том числе против близких президента.
Он отметил, что сами по себе новые санкции — продолжение «оголтелой линии на введение разных рестрикций».
«Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддаётся пониманию и объяснению, но, к сожалению, с такими оппонентами нам приходится иметь дело», — добавил Песков, говоря о реакции Кремля на новые санкции США.
6 апреля высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении детей Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.
Также под новые санкции США подпали зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.
Всего под новые ограничения США подпали 18 физических лиц и десятки компаний, а также пять российских судов.