В Кремле заявили, что на новые санкции США против России и близких Путина будет дан ответ

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал новые антироссийские санкции США.
В Кремле заявили, что на новые санкции США против России и близких Путина будет дан ответ
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Россия будет отвечать обязательно — и будет делать это так, как посчитает необходимым», — ответил Песков на вопрос, будет ли Россия отвечать на новые санкции США, в том числе против близких президента.

Он отметил, что сами по себе новые санкции — продолжение «оголтелой линии на введение разных рестрикций».

«Вряд ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке. Это то, что трудно поддаётся пониманию и объяснению, но, к сожалению, с такими оппонентами нам приходится иметь дело», — добавил Песков, говоря о реакции Кремля на новые санкции США.

6 апреля высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Вашингтон вводит санкции в отношении детей Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

Также под новые санкции США подпали зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего под новые ограничения США подпали 18 физических лиц и десятки компаний, а также пять российских судов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить