Минторг США лишил Аэрофлот, Azur Air и UTair экспортных привилегий

Министерство торговли США объявило о лишении российских авиакомпаний Аэрофлот, Azur Air и UTair экспортных привилегий.

«Сегодня помощник секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрод подписал приказы о лишении экспортных привилегий трёх российских авиалиний — Аэрофлот, Azur Air и UTair»,— говорится в заявлении.

Своё решение американское ведомство обосновало экспортными нарушениями.

Уточняется, что авиакомпании лишаются права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, включая экспорт и реэкспорт из США.

6 апреля Белый дом объявил, что США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

В Сбербанке заверили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян.