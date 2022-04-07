Минторг США лишил Аэрофлот, Azur Air и UTair экспортных привилегий

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Министерство торговли США объявило о лишении российских авиакомпаний Аэрофлот, Azur Air и UTair экспортных привилегий.
Минторг США лишил Аэрофлот, Azur Air и UTair экспортных привилегий
  • globallookpress.com
  • © Kevin Hackert

«Сегодня помощник секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрод подписал приказы о лишении экспортных привилегий трёх российских авиалиний — Аэрофлот, Azur Air и UTair»,— говорится в заявлении.

Своё решение американское ведомство обосновало экспортными нарушениями.

Уточняется, что авиакомпании лишаются права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, включая экспорт и реэкспорт из США.

6 апреля Белый дом объявил, что США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка.

В Сбербанке заверили, что новые санкции США не окажут существенного влияния на его работу и обслуживание россиян.

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