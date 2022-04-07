Политолог Почта назвал поставки Западом вооружений Украине «подливанием бензина в пожар»

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что США и их союзники толкают Украину на продолжение боевых действий.

Политолог поддержал позицию Лаврова, заявив, что продолжение поставок вооружений Украине является «подливанием бензина в пожар».

«Сейчас Запад считает, что у него имеется превосходная возможность разорвать связи Украины и России, поощряя нагнетание военной напряжённости», — отметил эксперт.

Военная помощь Украине со стороны США и их союзников способствует разрушению экономической и социальной структуры Украины и России, считает Почта.

«Американские политики просто потирают руки. Мне кажется, мы даже не нашли ещё слов для того, чтобы оценить такие действия. Они очень опасны, губительны. Они ломают сложившуюся систему отношений», — заключил специалист.

Ранее Сергей Лавров обвинил США и их союзников в подталкивании Киева к продолжению боевых действий.